Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:54
Memurlar dikkat! Sözleşmeliye kadro meselesinde düğüm çözülüyor | Video 06.10.2022 | 10:56
05:39
01:01
Bakan Bilgin'den ek gösterge açıklaması "6 milyon kişiyi etkiliyor" | Video 05.10.2022 | 21:47
01:13
02:07
5 Milyar kar elde etmişlerdi! Borsa manipülasyonunda 5 tutuklama! | Video 05.10.2022 | 00:26
06:42
00:51
TOGG yeniden yollarda! İşte heyecanlandıran son paylaşım | Video 04.10.2022 | 21:32
05:28
19:06
02:57
03:11
SON DAKİKA: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 03.10.2022 | 10:06
18:05
Savunma sanayisinde yeni rekor geliyor! İhracatta 4 milyar dolar aşılacak 30.09.2022 | 16:31
25:05
Pandemi sonrası fuar atağı 30.09.2022 | 15:52
02:18
01:49
02:43
01:43
02:02
02:08
02:23
Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! | Video 29.09.2022 | 15:33
Sözleşmeliye kadro meselesinin ekim ayı içerisinde çözülmesi beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile Memur-Sen yönetimi kamudaki sözleşmeli personelin kadro talebiyle ilgili bugün bir araya gelecek.