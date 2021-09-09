Video Ekonomi 'Mobilya sektörüne standart getirilmeli'

'Mobilya sektörüne standart getirilmeli'

'Mobilya sektörüne standart getirilmeli'
09.09.2021 | 12:10

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Mobilya sektörüne bazı standartların getirilmesi gerektiğini belirten MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “Haksız rekabeti çözmek için, yeni bir yapılandırma şart” dedi.

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