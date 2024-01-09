Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 'Kentin bir hayali vardı' diyerek projesini anlattı | Video

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 120 bin dönümlük tarihi alanda restorasyon ve dönüşüme başladıklarını söyledi. Özdemir, dönüşümün sanayide de sürdürdüklerini belirtti.