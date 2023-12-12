NYN Askı ve Ahşap Genel Müdür Yardımcısı Ömer Berat Noyan: "Avrupa'daki en iyi firmayız"
NYN Askı ve Ahşap Genel Müdür Yardımcısı Ömer Berat Noyan, SABAH TV'ye açıklamalarda bulundu. Ömer Berat Noyan, "İhracat yapmak bize daha yüksek kalitede üretim yapmayı öğretti. Şu anda fiyat/performans anlamında Avrupa'daki en iyi firmayız" diye konuştu.
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