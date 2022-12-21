Video Ekonomi PCA Yazılım İnşaat ve Maden Kurucu Ortağı Furkan Civelek: "Bu sektörde detaylı üretim yapmayı hedefliyoruz"
PCA Yazılım İnşaat ve Maden Kurucu Ortağı Furkan Civelek:

PCA Yazılım İnşaat ve Maden Kurucu Ortağı Furkan Civelek: "Bu sektörde detaylı üretim yapmayı hedefliyoruz"

20.12.2022 | 17:26

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PCA Yazılım İnşaat ve Maden Limited Şirketi Kurucu Ortağı Furkan Civelek, SABAH TV'ye sektöre nasıl girdiğini ve şirketinin hedeflerini anlattı.

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