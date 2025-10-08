Video Ekonomi SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı: Primleriniz silinebilir! | Video
SGK'dan hizmet dökümlerinde

SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı: Primleriniz silinebilir! | Video

08.10.2025 | 11:54

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hizmet dökümünde “K” harfi bulunan sigortalıları uyardı. Kurum, bu iş yerlerinde bildirilen çalışmaların yapılan incelemeler sonucunda emeklilik hesabında geçerli sayılmayabileceğini duyurdu.

