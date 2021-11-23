Video Ekonomi Son Dakika: 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin'den asgari ücretle ilgili çarpıcı açıklamalar!
Son Dakika: 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin'den asgari ücretle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Son Dakika: 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin'den asgari ücretle ilgili çarpıcı açıklamalar!

23.11.2021 | 11:33

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Son dakika haberleri...Asgari ücret 2022'de bir ilk yaşanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den çarpıcı asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "İlk veriler asgari ücrette uzlaşacağımız yönünde. Destek doğrudan işçiye verilecek, işverenin hesabına yatmayacak" derken, asgari ücret için çalışmaların sürdüğünü ve bu yıl ücretin erken belirlenebileceğini ifade etti. Bakan Bilgin ayrıca, "Asgari ücret 2022'de gelir vergisi alınmaması söz konusu olacak mı" sorusunu yanıtladı.

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