SON DAKİKA: 2022 Emekli ve Memur maaşı zam oranı açıklandı! | Video

Son dakika haberleri: Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun 2022 maaş zammı için beklediği enflasyon rakamları bugün açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 36.08 oldu. İlk hesaplamalara göre SSK - Bağkur emeklisi zammı yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi 5+22,48 olarak şekillendi. Peki enflasyon rakamları sonrası memur maaş zammı ne kadar olacak? Ayrıca SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre emeklide 2 bin TL altına 500 lira eşit zam ve Memurun toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin önemli detaylar var. İşte memur ve emekli maaşlarında son dakika haberleri!