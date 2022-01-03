SON DAKİKA: 2022 Emekli ve Memur maaşı zam oranı açıklandı! | Video

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Borsalardaki yükseliş trendi sürecek mi? 20.12.2021 | 15:34
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SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan dövize 5. müdahale! | Video 17.12.2021 | 14:10
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Son dakika haberleri: Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun 2022 maaş zammı için beklediği enflasyon rakamları bugün açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 36.08 oldu. İlk hesaplamalara göre SSK - Bağkur emeklisi zammı yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi 5+22,48 olarak şekillendi. Peki enflasyon rakamları sonrası memur maaş zammı ne kadar olacak? Ayrıca SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre emeklide 2 bin TL altına 500 lira eşit zam ve Memurun toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin önemli detaylar var. İşte memur ve emekli maaşlarında son dakika haberleri!