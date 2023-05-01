SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar! 7.500 TL üzeri alan emeklilere müjde! | Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni emekli zammı açıklaması geldi. Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verdiğini açıkladı. Erdoğan, "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7.500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." dedi.
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