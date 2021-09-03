Son dakika! Çalışma Bakanlığı'ndan PCR şartı | Video
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Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre aşı olmayanlardan 6 Eylül'den itibaren PCR testi istenebilecek. Ayrıca aşı olmayan işçiden haftada 1 kez PCR testi istenebileceği duyuruldu.