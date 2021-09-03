Video Ekonomi Son dakika! Çalışma Bakanlığı'ndan PCR şartı | Video

Son dakika! Çalışma Bakanlığı'ndan PCR şartı | Video

Son dakika! Çalışma Bakanlığı'ndan PCR şartı | Video
03.09.2021 | 16:06

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Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre aşı olmayanlardan 6 Eylül'den itibaren PCR testi istenebilecek. Ayrıca aşı olmayan işçiden haftada 1 kez PCR testi istenebileceği duyuruldu.

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