Son Dakika Haberi: Bakan Selçuk asgari ücret miktarını canlı yayında açıkladı! Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:17
09:58
Asgari ücret 2021 belli oldu! Asgari ücret zammı ne kadar oldu? 28.12.2020 | 12:00
01:52
03:11
Dolar kuru için düşüş sürecek mi? Ürkün: Aşağı yönlü beklentimi koruyorum 28.12.2020 | 10:17
03:25
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 2021 beklentileri neler? 28.12.2020 | 09:48
01:00
SON DAKİKA! Yerli otomobil TOGG'da heyecanlandıran paylaşım 26.12.2020 | 16:29
01:45
02:30
Borsa İstanbul’da hangi hisseler 2021’de öne çıkabilir? 24.12.2020 | 11:52
02:34
Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi sürecek mi? 24.12.2020 | 11:47
02:06
Faiz kararı piyasaları nasıl etkiler? 24.12.2020 | 11:30
02:47
02:24
01:19
05:13
Altın fiyatları yön arıyor! Altın düşecek mi yükselecek mi? 23.12.2020 | 12:57
05:15
01:37
05:09
Son dakika! Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? | Video 22.12.2020 | 16:57
04:38
02:03
Altın fiyatları yükselecek mi? Altında beklentiler neler? 18.12.2020 | 15:41
03:43
Borsa İstanbul'da 2021'de hangi sektörler öne çıkacak? | Video 18.12.2020 | 09:04
Son dakika... Asgari ücretin ne kadar, kaç TL olacağının belirlendiği, işçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu son toplantısını bugün yaptı. Toplantı sonrası, çıkan kararı bekleyenler "Asgari ücret ne zaman belli olacak ve kaç TL olacak" sorusunun yanıtını araştırıyordu. Bakan Selçuk, konu hakkında toplantı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücret ne kadar oldu? İşte, bugün gerçekleştirilen kritik toplantı hakkında detaylar...