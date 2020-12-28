Son Dakika Haberi: Bakan Selçuk asgari ücret miktarını canlı yayında açıkladı! Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? | Video

Son dakika... Asgari ücretin ne kadar, kaç TL olacağının belirlendiği, işçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu son toplantısını bugün yaptı. Toplantı sonrası, çıkan kararı bekleyenler "Asgari ücret ne zaman belli olacak ve kaç TL olacak" sorusunun yanıtını araştırıyordu. Bakan Selçuk, konu hakkında toplantı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücret ne kadar oldu? İşte, bugün gerçekleştirilen kritik toplantı hakkında detaylar...