Video Ekonomi SON DAKİKA: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Emekli ve memur zammı 2023'te ne kadar olacak? | Video
SON DAKİKA: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Emekli ve memur zammı 2023'te ne kadar olacak? | Video

SON DAKİKA: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Emekli ve memur zammı 2023'te ne kadar olacak? | Video

27.12.2022 | 14:19

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Son dakika haberi... Memur maaş zammı 1 hafta sonra belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den memur zammı için enflasyon farkı dışında ek zam sinyali verdi. Milyonlar memur maaş hesaplama için gelecek açıklamalara odaklanırken, Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası fark netleşecek. İşte ek zam dahil 2023 enflasyon farkı ve meslek meslek memur maaşları, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı...

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