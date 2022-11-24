SON DAKİKA: Otomobil fiyatları düşecek mi? İşte yeni ÖTV matrah oranları! | Video
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ÖTV indirimi son dakika...Sıfır araç almak isteyenler ve otomobil sektör temsilcileri ÖTV indirimi ya da matrah düzenlemesi bekliyordu. Beklenen ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yeni ÖTV matrah düzenlemesi ile beraber indirim gelen araçlar listesi...