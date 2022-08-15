Son Dakika: Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde büyük indirim başladı! Hangi ürünlerde indirim olacak? | Video

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim başladı! 30’dan fazla üründe başlayan indirim temel ihtiyaç malzemelerini kapsıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan indirim kampanyasının zincir marketlere de yansıması bekleniyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde hangi ürünlerde indirim olacak? Tarım Kredi Market indirim kataloğu 2022 yayınlandı mı? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ürün fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…