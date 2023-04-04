Son Dakika: Zorunlu Trafik Sigortası'na ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte yeni indirim oranları... | Video

Son dakika haberi... Zorunlu Trafik Sigortası'na ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre her ay gelen yüzde 4,75'lik artış Mayıs 2023 tarihinden itibaren yüzde 2 olarak değiştirildi. Hasarsızlık oranı yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltilecek ve yüzde 100 elektrikli araçlara da yüzde 10 ekstra prim indirimi uygulanacak.