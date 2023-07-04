SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına 3 zam birden! Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor | Video

Yarın açıklanacak 6 aylık enflasyona göre memur ve emeklilerin zam oranı belli olacak. Emekli aylığında kademeli artış planlanırken, zamlı maaşlar bu ay ödenecek. Zam için refah payı, seyyanen ve oransal olmak üzere 3 formül masada.