Stratejist Halil Reçber: Banka hisseleri yüzde 50 daha ucuz kaldı

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Stratejist Halil Reçber Borsa İstanbul'da banka hisseleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Reçber, uzun vadede borsaya yatırım yapanların karlı çıkacağını ifade ederek, "Banka hisseleri BIST 100'e göre yüzde 50 daha ucuz durumda" dedi.