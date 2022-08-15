Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu | Video

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Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapılmasının ardından izdiham oluştu.
Bugün ise Adana'daki Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde izdiham oluştu. Açılış saatinden önce kuyruk oluşan marketlerin önünde açılıştan sonra ise içeride vatandaşlar indirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.
Gökhan Doğan isimli vatandaş, "Ülkemizde muhalefet yapan insanlar var. Muhalefete gerek yok. Marketlerde zam var. Tarım ve Kredi'den Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın sayesinde vatandaşımızın mağduriyeti gideriliyor. Yağ, şeker, pirinç ve birçok üründe indirim var" dedi.