Video Ekonomi TOGG son paylaşımı merak uyandırdı | Video
TOGG son paylaşımı merak uyandırdı | Video

TOGG son paylaşımı merak uyandırdı | Video

12.09.2022 | 17:19

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OTOMATİK OYNAT

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ara ara sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. TOGG'dan yapılan yeni paylaşım merak uyandırdı. TOGG tarafından yapılan heyecan verici paylaşımda, aracın uçağa yüklenme görüntüleri yer alıyor.

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