TOKİ Mart'ta kazmayı vuruyor! 3+1 ve 105 metrekare daireler yapılacak: Bakan Kurum SABAH'a açıkladı | Video

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.8 ve 7.7 şiddetindeki depremlerde 35 binden fazla insan hayatını kaybederken binlerce vatandaşın da evi ve işyerleri kullanılamaz hale geldi. Dünyanın 'Asrın felaketi' dediği afetin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgede TOKİ konutlarının yapımına başlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşa edilecek TOKİ konutları ile ilgili SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu.