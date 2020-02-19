Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 50 baz puan faiz indirim kararı ne anlama geliyor? | Video
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 50 baz puan faiz indirim kararını Şekerbank Baş Ekonomisti Gülay Elif Yıldırım, A Para'da değerlendirdi.
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