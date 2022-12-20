Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Panel I | "Görünenin 1.5 katı sağlık hizmeti ihracatımız var"
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Turkuvaz Medya Grubu’nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Center’da düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde ‘Türkiye’nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler’ ve ‘Sağlık Turizmi Hizmetlerine Yönelik Yeni Teşvikler ve Sağlık Hizmeti İhracatı Vizyonumuz’ başlıklarıyla iki panel gerçekleştirildi.