Video Ekonomi Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Panel I | "Görünenin 1.5 katı sağlık hizmeti ihracatımız var"
Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Panel I |

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Panel I | "Görünenin 1.5 katı sağlık hizmeti ihracatımız var"

20.12.2022 | 08:44

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Turkuvaz Medya Grubu’nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Center’da düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde ‘Türkiye’nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler’ ve ‘Sağlık Turizmi Hizmetlerine Yönelik Yeni Teşvikler ve Sağlık Hizmeti İhracatı Vizyonumuz’ başlıklarıyla iki panel gerçekleştirildi.

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Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler" konulu panele T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, İGE A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Hizmet İhracatı Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Komitesi Başkanı Orhan Gazi Yiğitbaşı konuşmacı olarak katıldı.

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