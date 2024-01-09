Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: 'Çocuk Köyü' projesi dünyada örneği olmayan bir proje | Video

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yakın zamanda açılışı yapılacak olan "Üsküdar Çocuk Köyü" projesiyle ilgili, "Bu çalışmanın örneği dünyada yok. İstanbullu hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyacağız" açıklamasında bulundu.