Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: 'Çocuk Köyü' projesi dünyada örneği olmayan bir proje | Video
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yakın zamanda açılışı yapılacak olan "Üsküdar Çocuk Köyü" projesiyle ilgili, "Bu çalışmanın örneği dünyada yok. İstanbullu hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyacağız" açıklamasında bulundu.
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