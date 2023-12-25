Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben: "Yüzde 50'nin üzerinde büyüme yakaladık" | Video
Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, Turkuvaz Medya Finansın Geleceği Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulundu, 2023'ü yüzde 50'nin üzerinde büyüme ile kapatacaklarını söyledi.
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