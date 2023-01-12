Video Ekonomi Zincir marketlerde başlayan fiyat sabitleme yayılıyor! Peki restoranlar da fiyatları sabitleyecek mi? | Video
Zincir marketlerde başlayan fiyat sabitleme yayılıyor! Peki restoranlar da fiyatları sabitleyecek mi? | Video

Zincir marketlerde başlayan fiyat sabitleme yayılıyor! Peki restoranlar da fiyatları sabitleyecek mi? | Video

12.01.2023 | 12:10

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Zincir marketlerde başlayan fiyat sabitleme yayılıyor! Peki restoranlar da fiyatları sabitleyecek mi? | Video 03:33
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Zincir marketlerde başlayan fiyat sabitleme yayılıyor! Peki restoranlar da fiyatları sabitleyecek mi? TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

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