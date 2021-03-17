Video Fragman Kuruluş Osman 50. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 50. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 50. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
17.03.2021 | 15:40

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Kuruluş Osman. 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi. Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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