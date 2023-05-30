Yeni dizi Üvey Anne'nin tanıtımı izleyiciden tam not aldı | Video
atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne’nin ilk tanıtımı dün akşam ekrana geldi. Başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan'ın yer aldığı dizinin tanıtımı izleyiciden tam not aldı.
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