Video Haber 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da tehlikeli yoğunluk! | Video

3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da tehlikeli yoğunluk! | Video

3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da tehlikeli yoğunluk! | Video
30.04.2020 | 15:30
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Corona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'un tarihi Mısır Çarşısı'nda alışveriş yoğunluğu yaşandı.

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