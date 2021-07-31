31 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 31 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Vaka sayısı 20 binin üzerine çıkarak 22 bin 332 oldu. Vefat sayısı ise 79 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün aşırı yaptığı aşı uyarılarına devam etti. Bakan Koca, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek" ifadelerine yer verdi.