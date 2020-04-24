Adıyaman'da corona virüsü kısıtlamasından örümcek gibi kaçan 75 yaşındaki ninenin görüntüleri sosyal medyada olay oldu!
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Adıyaman’da corona virüsü kısıtlaması sebebiyle evde kalmaktan sıkılan 75 yaşındaki yaşlı kadının, duvara tırmanarak caddeye çıkma girişimi görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada yayılan görüntüler görüntüler ilgi çekerken 'Örümcek nine' yorumları yapıldı.