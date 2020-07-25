Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? | Video

Her gün yeni bir rekor kıran altının gram fiyatı bugüne de rekorla başladı. Gram altın 418 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralar 417 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 684 lira, cumhuriyet altını da 2.787 liradan satılıyor.