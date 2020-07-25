Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:49
Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? | Video 25.07.2020 | 22:00
01:33
02:16
14:29
02:46
02:21
17:14
15:00
02:46
04:54
Ayasofya Camii'nde akşam namazı | Video 24.07.2020 | 21:00
04:21
Zincirler kırıldı, Ayasofya Camii ibadete açıldı | Video 24.07.2020 | 20:34
01:56
Cuma namazının ardından Ayasofya'ya ziyaretçi akını! | Video 24.07.2020 | 20:26
02:04
02:06
Kaza yapan alkollü sürücü arabasını bırakıp olay yerinden kaçtı | Video 24.07.2020 | 18:31
03:25
10:56
24:01
02:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video 24.07.2020 | 13:49
02:48
Her gün yeni bir rekor kıran altının gram fiyatı bugüne de rekorla başladı. Gram altın 418 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralar 417 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 684 lira, cumhuriyet altını da 2.787 liradan satılıyor.