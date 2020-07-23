Video Haber Ayasofya Camii'nde ilk namaz programı belli oldu | Video

Ayasofya Camii'nde ilk namaz programı belli oldu | Video

Ayasofya Camii'nde ilk namaz programı belli oldu | Video
23.07.2020 | 12:34

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Ayasofya Camii'den kılınacak ilk Cuma namazı programı belli oldu! Ayasofya Camii 86 yıl sonra kılınacak Cuma namazı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile yarın ibadete açılacak.

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