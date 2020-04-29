Bakan Albayrak'tan "Birlikte başaracağız" mesajı | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Muhterem Bey'in dediği gibi geçmişte nice daha büyük badirelerin üstesinden birlik ve beraberlik ile gelmeyi başarmış bir milletiz. İnşallah bu mücadelemizde de devletimizin desteği ve gayreti, milletimizin el birliği ile tüm sorunlarımızı beraber aşacağız." notuyla paylaştığı video büyük beğeni aldı.