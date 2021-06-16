Bakan Koca'nın paylaştığı Sabire hemşire duygularını anlattı | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter paylaşımına yanıt verdiği İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karşıyaka Semt Polikliniğinde görevli hemşire Sabire Elen, yaşadığı duyguları anlattı. Sabire hemşire, paylaşımının Bakan Koca'nın tarafından alıntılanmasının ardından duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti.