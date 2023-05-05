Bakan Koca'yı karşısında gören depremzede gözyaşlarına hakim olamadı | Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da kurulan konteynır kenti ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşan bir depremzede gözyaşlarına hakim olamayarak, “Umarım sizlerle devam ederiz. Çünkü siz olmazsanız, AK Parti olmazsa biz burada unutulacağız” ifadelerini kullandı.
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