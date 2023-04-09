Video Haber Bakan Kurum: “Hatay Altınözü’ndeki afet konutları hızla yükseliyor, bina inşaatında ikinci kat göründü” | Video
Bakan Kurum: “Hatay Altınözü’ndeki afet konutları hızla yükseliyor, bina inşaatında ikinci kat göründü” | Video

Bakan Kurum: “Hatay Altınözü’ndeki afet konutları hızla yükseliyor, bina inşaatında ikinci kat göründü” | Video

09.04.2023 | 13:47

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay’da, yapım sürecine başlanan kalıcı afet konutlarının videosunu paylaştı. Bakan Kurum’un paylaştığı videoda Hatay’ın Altınözü ilçesinde yapımına başlanan afet konutlarının ikinci kata kadar yükseldiği görülürken; Hatay’da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldığı, toplamda ise 250 bin 862 konut ve köy evinin yapılacağı vurgulandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından "asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yeni yapılan kalıcı afet konutlarının hızla yükseldiğini ifade ederek, yapım sürecine başlanan konutların videosunu paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımındaki mesajda, "Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş. Bitecek" ifadelerine yer verdi.

"11 İLİN YENİDEN İHYA VE İNŞA SÜRECİ BİLİMSEL, HIZLI VE GÜÇLÜ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 11 ilde eş zamanlı olarak ilk etapta 17 bin 902 konutun temellerinin atıldığı hatırlatıldı. Hatay'da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldığı, toplamda ise 250 bin 862 konut ve köy evinin yapılacağı bildirildi.

11 ilde bir yıl içinde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut inşa edilerek vatandaşların afet güvenliğine sahip yuvalarla buluşturulacağı vurgulandı.
Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asrın felaketinden etkilenen bölgelerin yeniden ihya ve inşa sürecinin bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldüğü aktarılarak yeni yerleşim yerlerinin tespit aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu üzerinde çalışıldığı vurgulandı. Afet konutlarının en güvenli alanlara inşa edilmesi için zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmalarının yapıldığı ifade edildi. Bakanlık olarak ovalardan dağlara doğru yerleşim planının benimsendiği belirtilerek afet konutlarını en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edildiği aktarıldı.

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