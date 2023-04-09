Bakan Kurum: “Hatay Altınözü’ndeki afet konutları hızla yükseliyor, bina inşaatında ikinci kat göründü” | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay’da, yapım sürecine başlanan kalıcı afet konutlarının videosunu paylaştı. Bakan Kurum’un paylaştığı videoda Hatay’ın Altınözü ilçesinde yapımına başlanan afet konutlarının ikinci kata kadar yükseldiği görülürken; Hatay’da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldığı, toplamda ise 250 bin 862 konut ve köy evinin yapılacağı vurgulandı.
"11 İLİN YENİDEN İHYA VE İNŞA SÜRECİ BİLİMSEL, HIZLI VE GÜÇLÜ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 11 ilde eş zamanlı olarak ilk etapta 17 bin 902 konutun temellerinin atıldığı hatırlatıldı. Hatay'da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldığı, toplamda ise 250 bin 862 konut ve köy evinin yapılacağı bildirildi.
11 ilde bir yıl içinde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut inşa edilerek vatandaşların afet güvenliğine sahip yuvalarla buluşturulacağı vurgulandı.
Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asrın felaketinden etkilenen bölgelerin yeniden ihya ve inşa sürecinin bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldüğü aktarılarak yeni yerleşim yerlerinin tespit aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu üzerinde çalışıldığı vurgulandı. Afet konutlarının en güvenli alanlara inşa edilmesi için zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmalarının yapıldığı ifade edildi. Bakanlık olarak ovalardan dağlara doğru yerleşim planının benimsendiği belirtilerek afet konutlarını en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edildiği aktarıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
28:50
02:11
03:09
00:08
Ağrı’da motosiklet çalan 1 kişi tutuklandı | Video 08.04.2023 | 23:26
15:30
02:06
Gümüşhane’de işçileri taşıyan servis takla attı: 1 ölü, 7 yaralı | Video 08.04.2023 | 20:53
06:59
Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı | Video 08.04.2023 | 19:40
00:55
İki kişinin yaralandığı kaza anı kamerada | Video 08.04.2023 | 18:14
02:34
İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması | Video 08.04.2023 | 18:01
24:36
00:54
AK Parti YSK Temsilcisi Özel: “Liste hazır, son rötuşlar geliyor” | Video 08.04.2023 | 16:21
05:18
00:29
30:44
04:18
Melih Altınok | Doların saltanatı 08.04.2023 | 14:38
04:16
Mahmut Övür | CHP ne veriyor, DEVA ve Gelecek ne istiyor? 08.04.2023 | 14:32
03:53
Mehmet Barlas | Kemal Bey gerçeklikten kopuyor mu? 08.04.2023 | 14:29
03:32
Hasan Basri Yalçın | Liste kavgası 08.04.2023 | 14:26
05:06
Okan Müderrisoğlu | Ortak liste... Fırsatlar, handikaplar 08.04.2023 | 14:23