Video Haber Bakan Yerlikaya: "8 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarımızda, 64 şüpheliyi yakaladık" | Video
Bakan Yerlikaya:

Bakan Yerlikaya: "8 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarımızda, 64 şüpheliyi yakaladık" | Video

04.11.2025 | 08:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda, 64 şüpheliyi yakaladık" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mücadelelerinin; şehirlerin güvenliğini ve vatandaşların huzurunu sağlamak için olduğunu belirterek, 7 ilde düzenlenen operasyonda 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, hiçbir organize suç örgütünün Türk milletinin huzurunu bozmasına izin vermeyeceklerini söylediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 64 şüpheliyi yakaladık. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği dolandırıcılık, tehdit, ev ve iş yeri kurşunlama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 36'sı tutuklandı. 26'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, silah kaçakçılığı, akaryakıt dolandırıcılığı ve tehdit gibi suçlarla vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Aydın'da; ev ve araç kurşunlama eylemleri gerçekleştirdikleri, Balıkesir'de; kumar oynattıkları şahıslara borç para verip, zorla senet imzalatarak şantaj yaptıkları, Diyarbakır'da akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları, Ordu'da; karşılıksız çek düzenleyerek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kilis'te; 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri, Şanlıurfa'da; kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Niğde'de; vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Yerlikaya: 8 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarımızda, 64 şüpheliyi yakaladık | Video 01:07
Bakan Yerlikaya: "8 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarımızda, 64 şüpheliyi yakaladık" | Video 04.11.2025 | 08:35
Eyüpsultan’da sokağa dalan vinç dehşet saçtı! Mahalleli sokağa döküldü | Video 05:06
Eyüpsultan'da sokağa dalan vinç dehşet saçtı! Mahalleli sokağa döküldü | Video 04.11.2025 | 08:35
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan A Haber’e özel açıklamalar! 36:55
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan A Haber’e özel açıklamalar! 03.11.2025 | 22:03
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 24:05
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 03.11.2025 | 18:26
İstanbul’da Gazze zirvesi! Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar 13:22
İstanbul'da Gazze zirvesi! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar 03.11.2025 | 18:19
İstanbul’daki kritik Gazze toplantısı başladı | Video 00:45
İstanbul'daki kritik Gazze toplantısı başladı | Video 03.11.2025 | 15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’ye destek programını başlatıyoruz 24:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye destek programını başlatıyoruz 03.11.2025 | 12:03
Osmaniye’den Bakan Kurum’a anlamlı teşekkür! Murat Kurum Bey Mahallesi kuruluyor | Video 00:40
Osmaniye’den Bakan Kurum’a anlamlı teşekkür! "Murat Kurum Bey Mahallesi" kuruluyor | Video 03.11.2025 | 11:49
Milli uydu FERGANİ FGN-100-D2 uzayda | Video 02:22
Milli uydu "FERGANİ FGN-100-D2" uzayda | Video 03.11.2025 | 11:12
Süleymaniye’ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03:31
Süleymaniye'ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03.11.2025 | 09:15
Türkiye ile Irak arasında tarihi anlaşma | Video 02:04
Türkiye ile Irak arasında tarihi anlaşma | Video 02.11.2025 | 14:07
Bakan Işıkhan, İsveç’te ’Göçün 60. Yılı’ programına katıldı | Video 05:45
Bakan Işıkhan, İsveç'te 'Göçün 60. Yılı' programına katıldı | Video 02.11.2025 | 09:49
Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: İstanbul’da bir fetret devri yaşansın istemiyoruz! | Video 21:48
Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "İstanbul'da bir fetret devri yaşansın istemiyoruz!" | Video 01.11.2025 | 16:18
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 03:40
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 01.11.2025 | 12:07
Başkan Erdoğan: İsrail’in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor | Video 26:20
Başkan Erdoğan: "İsrail'in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor" | Video 31.10.2025 | 16:05
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ağrı’da yaptığımız operasyonumuzla; 761 kilogram metamfetamin ele geçirdik | Video 00:53
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Ağrı'da yaptığımız operasyonumuzla; 761 kilogram metamfetamin ele geçirdik" | Video 31.10.2025 | 11:59
İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı | Video 00:40
İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı | Video 31.10.2025 | 09:22
Bakan Kurum paylaştı: Yüzyılın Konut Projesi’nde detaylar belli oldu | Video 00:52
Bakan Kurum paylaştı: Yüzyılın Konut Projesi’nde detaylar belli oldu | Video 31.10.2025 | 09:23
CHP’nin ardından İYİ Parti’de para iddiası! 01:14
CHP’nin ardından İYİ Parti’de para iddiası! 30.10.2025 | 22:31
Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor! 11:08
Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor! 30.10.2025 | 18:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY