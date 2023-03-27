Başkan Erdoğan Adıyaman'da depremzedelerle iftarda bir araya geldi: Yürekleri ısıtan diyalog | Video

Başkan Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, İpekli-3 Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent'teki depremzedelerle iftar yaptı. İftar sonrası depremzedelerle bir araya gelen Başkan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.