Video Haber Başkan Erdoğan: "Bulgaristan’la münasebetlerimizi her alanda geliştirmenin çabasındayız" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Bulgaristan’la münasebetlerimizi her alanda geliştirmenin çabasındayız" | Video

24.02.2024 | 11:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı’na gönderdiği video mesajda, "Çok boyutlu meydan okumalarla karşılaştığımız bir dönemde Türkiye Bulgaristan ilişkilerinin ilerletilmesine ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. Bulgaristan’la münasebetlerimizi her alanda geliştirmenin çabasındayız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği video mesajda herkesi selamlayarak, kurultay daveti için teşekkür etti.

"BULGARİSTAN TÜRKİYE İÇİN GÜVENİLİR BİR DOSTTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "4 yıl önce Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi düzenlediğiniz kongrenize video mesaj vasıtasıyla iştirak etmiştim. Partinizi yeni döneme hazırlayacak kadroların tespitini sağlayacak kurultayınıza da nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Kurultayınızın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Malumunuz 31 Mart tarihinde Mahalli İdareler Seçimleri'ni yapacağız. Kampanya döneminde çok yoğun bir temponun içerisindeyiz. Fiziken aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle olduğunu biliyorsunuz. Rabbim aramızdaki muhabbeti ve dayanışmayı daim eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, komşumuz Bulgaristan Türkiye için çok değerli bir müttefik ve güvenilir bir dosttur" dedi.

"TÜRKİYE BULGARİSTAN İLİŞKİLERİNİN İLERLETİLMESİNE AYRI BİR İHTİMAM GÖSTERİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok boyutlu meydan okumalarla karşılaştığımız bir dönemde Türkiye Bulgaristan ilişkilerinin ilerletilmesine ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. Bulgaristan'la münasebetlerimizi her alanda geliştirmenin çabasındayız. Bunun her iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğuna inanıyoruz. Elbette bu süreçte iki devlet arasında kurdukları güçlü beşeri köprülerle soydaşlarımız hayati bir rol üstleniyor. Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Bulgaristan siyasetinin ve demokrasisinin yapı taşlarından biri konumuna gelmesinden memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"SOYDAŞLARIMIZIN MENFAATLERİNİN KORUNMASINDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hareket, Türkiye Bulgaristan iş birliğine katkılar sağlarken, soydaşlarımızın menfaatlerinin korunmasında da önemli başarılara imza atmıştır. Yeni seçilecek kadroların bu anlayışla birlik ve beraberlik içerisinde seçmenlerin beklentilerini önceleyen, daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla yollarına devam edeceklerine inanıyorum. Kurultay sonucu delegelerin iradesiyle seçilecek başta eş başkanlar olmak üzere partinin çeşitli kademelerinde göreve gelecek tüm kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Nazik davetiniz için tekrar teşekkür ediyor, başarılı bir kurultay geçirmenizi temenni ediyorum. Sizlerin şahsında Bulgaristan'da yaşayan tüm soydaşlarımıza, tüm Hak ve Özgürlükler Hareketi üyelerine ve Bulgar dostlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Kalın sağlıcakla" diye konuştu.

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