Başkan Erdoğan: "İsrail'in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor" | Video
31.10.2025 | 16:05
TRT World Forum'da açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadı. Okullar, kiliseler, camiler, hastaneler bombalandı. Ne diyorlar, 'İsrail masum' nasıl masum oluyor? İsrail, şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak, özellikle çocuklara karşı kullandı" ifadelerine yer verdi.
