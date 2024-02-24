Başkan Erdoğan: "İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır" | Video

İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam ülkeleri olarak sorumluluklarımızdan biri de yalanın hakikati perdelemesinin önüne geçmektir. Gazzeli kardeşlerimize yönelik barbarlıkların kayıt altına alınması, duyurulması, İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellemesi en önemli görevlerimiz arasındadır" dedi.