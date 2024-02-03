Video Haber Başkan Erdoğan, Trabzon İlçe Aday Tanıtım Toplantısı'na telefon bağlantısı ile katıldı | Video
Başkan Erdoğan, Trabzon İlçe Aday Tanıtım Toplantısı'na telefon bağlantısı ile katıldı | Video

Başkan Erdoğan, Trabzon İlçe Aday Tanıtım Toplantısı'na telefon bağlantısı ile katıldı | Video

03.02.2024 | 13:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon İlçe Aday Tanıtım Toplantısı'na telefon bağlantısı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanış ile yoluna devam edecektir" dedi.

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