Başkan Erdoğan'dan Kasımpaşa'da önemli açıklamalar | Video

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son mitingimiz için Beyoğlu'nu seçmemiz tabii öyle rastgele bir tercih değil. Biliyorsunuz, biz ezelden Kasımpaşalıyız, çocukluğum buralarda geçti, gençliğimiz buralarda geçti." dedi.