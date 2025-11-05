Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Terörsüz Türkiye'de yeni kavşaktayız" | Video
05.11.2025 | 13:46
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye'de yeni kavşağa ulaştığını vurguladı. Erdoğan; "Terörsüz Türkiye, ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir, huzur içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. Kucaklaşma sahnesi olacak Türkiye'nin nişanesidir. Devletin başı olarak, şahsımızın kararlı ve dirayetli tutumu, Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları, devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde, Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz" dedi.
