Video Haber Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Terörsüz Türkiye'de yeni kavşaktayız" | Video
Başkan Erdoğan'dan net mesaj:

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Terörsüz Türkiye'de yeni kavşaktayız" | Video

05.11.2025 | 13:46

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye'de yeni kavşağa ulaştığını vurguladı. Erdoğan; "Terörsüz Türkiye, ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir, huzur içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. Kucaklaşma sahnesi olacak Türkiye'nin nişanesidir. Devletin başı olarak, şahsımızın kararlı ve dirayetli tutumu, Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları, devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde, Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Terörsüz Türkiye’de yeni kavşaktayız | Video 53:05
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Terörsüz Türkiye'de yeni kavşaktayız" | Video 05.11.2025 | 13:46
Yüksekovalı vatandaşlar: Devlet Bahçeli’nin her bir adımı Türkiye’ye huzur ve barışı getirecek | Video 02:43
Yüksekovalı vatandaşlar: "Devlet Bahçeli’nin her bir adımı Türkiye'ye huzur ve barışı getirecek" | Video 05.11.2025 | 09:41
41 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı | Video 00:52
41 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı | Video 05.11.2025 | 08:39
Devlet Bahçeli: Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır | Video 00:14
Devlet Bahçeli: "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" | Video 04.11.2025 | 11:32
Bahçeli: MHP ve Cumhur İttifakı arasında görüş ayrılığı söz konusu değildir | Video 37:31
Bahçeli: "MHP ve Cumhur İttifakı arasında görüş ayrılığı söz konusu değildir" | Video 04.11.2025 | 11:29
Bakan Kurum, TOKİ ile Düzce’de ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı | Video 01:33
Bakan Kurum, TOKİ ile Düzce'de ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı | Video 04.11.2025 | 10:10
Bakan Yerlikaya: 8 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarımızda, 64 şüpheliyi yakaladık | Video 01:07
Bakan Yerlikaya: "8 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarımızda, 64 şüpheliyi yakaladık" | Video 04.11.2025 | 08:35
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan A Haber’e özel açıklamalar! 36:55
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan A Haber’e özel açıklamalar! 03.11.2025 | 22:03
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 24:05
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 03.11.2025 | 18:26
İstanbul’da Gazze zirvesi! Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar 13:22
İstanbul'da Gazze zirvesi! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar 03.11.2025 | 18:19
İstanbul’daki kritik Gazze toplantısı başladı | Video 00:45
İstanbul'daki kritik Gazze toplantısı başladı | Video 03.11.2025 | 15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’ye destek programını başlatıyoruz 24:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye destek programını başlatıyoruz 03.11.2025 | 12:03
Osmaniye’den Bakan Kurum’a anlamlı teşekkür! Murat Kurum Bey Mahallesi kuruluyor | Video 00:40
Osmaniye’den Bakan Kurum’a anlamlı teşekkür! "Murat Kurum Bey Mahallesi" kuruluyor | Video 03.11.2025 | 11:49
Milli uydu FERGANİ FGN-100-D2 uzayda | Video 02:22
Milli uydu "FERGANİ FGN-100-D2" uzayda | Video 03.11.2025 | 11:12
Süleymaniye’ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03:31
Süleymaniye'ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03.11.2025 | 09:15
Türkiye ile Irak arasında tarihi anlaşma | Video 02:04
Türkiye ile Irak arasında tarihi anlaşma | Video 02.11.2025 | 14:07
Bakan Işıkhan, İsveç’te ’Göçün 60. Yılı’ programına katıldı | Video 05:45
Bakan Işıkhan, İsveç'te 'Göçün 60. Yılı' programına katıldı | Video 02.11.2025 | 09:49
Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: İstanbul’da bir fetret devri yaşansın istemiyoruz! | Video 21:48
Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "İstanbul'da bir fetret devri yaşansın istemiyoruz!" | Video 01.11.2025 | 16:18
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 03:40
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 01.11.2025 | 12:07
Başkan Erdoğan: İsrail’in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor | Video 26:20
Başkan Erdoğan: "İsrail'in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor" | Video 31.10.2025 | 16:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY