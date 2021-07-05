Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları açıklaması CANLI YAYIN İzle! A Haber ile Kabine Toplantısı kararları
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı ardından alınan kararları canlı yayınla açıklayacak! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan Kabine Toplnatısı kararları açıklaması CANLI YAYIN A Haber izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın...
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