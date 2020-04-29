Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz son yolculuğuna dualarla uğurlandı | Video

İstanbul Suadiye’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenlendi. Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreni için Ersoy’un İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi 86 yaşındaki Necla Poyraz, önceki gün Kadıköy Suadiye'deki evinde geçirdi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ersoy'un yasa boğulduğu ölüm sonrası annesi Necla Poyraz'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Cenaze töreninin camii de düzenlenmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi. İşlemleri tamamlaman cenazenin camiye götürülmesinden bir süre sonra Ersoy'da camiye geldi.



