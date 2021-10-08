CHP'li başkandan skandal sözler: "Şişli, Beykoz, Kağıthane... Bunların hepsi çoban ya!"

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, katıldığı bir programda Şişli, Beykoz ve Kağıthane'nin Sarıyer’in yanında "çoban" olduğunu söyledi. O bölgede yaşayan vatandaşları küçümseyen Genç'in sözleri büyük tepki çekti.