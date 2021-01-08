CHP'li Muharrem İnce'den çok sert CHP açıklaması "Kim söylüyorsa yalan söylüyor" | Video

CHP'li Muharem İnce, kendisine destek veren vekillere baskı uygulandığını ve parti içinde ötekileştirildiğini söyledi.

CHP'li Muharrem İnce, önceki gün Yalova'nın kırsal Elmacık Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde 'Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu' üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantının ardından gündeme dair soruları yanıtlayan İnce, CHP'de kendisine destek veren vekillerin takibe alındığını, sosyal medya hesaplarının incelendiğini ve parti içinde ötekileştirildiğini kaydeden İnce, Muharrem İnce'ye destek verenler partiden ötekileştirildi, dışlandı. Sosyal medyaları takip ediliyor. Belediye meclis üyesi dahi yapılmadılar. Bunlar doğru değil. Geçmişte demokrasi vardı. Şimdi partide demokrasinin zerresi yok. Kim söylüyorsa yalan söylüyor; ne ön seçim var, ne başka türlü kurullar var. Hiçbir kurul işlemiyor. Hiçbir kuralı yok diye konuştu.