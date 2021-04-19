CHP'nin '128 milyar dolar' yalanı tutmadı! Sefer Şenel gerçekleri tek tek anlattı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:48
00:42
02:37
00:40
44:54
04:10
04:30
04:34
04:15
Aşılar nasıl saklanıyor? | Video 19.04.2021 | 17:44
06:10
04:26
Kerem Alkin | Bir tarafta ‘değer’, diğer tarafta ‘laf’ üretenler 19.04.2021 | 16:53
04:05
01:04
Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı 19.04.2021 | 13:05
00:24
Rus televizyonu Rossiya 1'de Bayraktar TB-2 SiHA'lara yönelik skandal yayın! 19.04.2021 | 13:15
02:14
05:37
Yavuz Donat | Hasar tespiti 19.04.2021 | 11:47
07:20
Eskişehirli aile her gün şehit olan oğullarının kokusuyla uyanıyorlar 19.04.2021 | 10:15
02:57
Haşmet Babaoğlu | Bu “yalnızlık” pandemiden önce başlatıldı 19.04.2021 | 10:11
02:05
02:48
Engin Ardıç | Yenilme garantili 19.04.2021 | 09:53
Son Dakika Haberi... A Haber'de yayınlanan 'Memleket Meselesi' programına konuk olan ekonomist Sefer Şenel, CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' iftirasını değerlendirdi. Şenel, ilk başlarda algının; 128 milyar dolar yok oldu şeklinde yapıldığını, sonraki açıklamalarda da paranın Merkez Bankası tarafından değişik yerlerde kullanıldığı söylemine dönüldüğünü vurguladı. Şenel bu tip hamlelerin daha önce de yapıldığını fakat pandemi nedeniyle daha hareketli olduğunu belirtti ve "Piyasanın fonlanması merkez bankasının yetkisi dahilinde. Merkez Bankası bu talep yapıldığı zaman piyasa müdahale etmek zorunda" dedi.