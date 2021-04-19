CHP'nin '128 milyar dolar' yalanı tutmadı! Sefer Şenel gerçekleri tek tek anlattı | Video

Son Dakika Haberi... A Haber'de yayınlanan 'Memleket Meselesi' programına konuk olan ekonomist Sefer Şenel, CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' iftirasını değerlendirdi. Şenel, ilk başlarda algının; 128 milyar dolar yok oldu şeklinde yapıldığını, sonraki açıklamalarda da paranın Merkez Bankası tarafından değişik yerlerde kullanıldığı söylemine dönüldüğünü vurguladı. Şenel bu tip hamlelerin daha önce de yapıldığını fakat pandemi nedeniyle daha hareketli olduğunu belirtti ve "Piyasanın fonlanması merkez bankasının yetkisi dahilinde. Merkez Bankası bu talep yapıldığı zaman piyasa müdahale etmek zorunda" dedi.