Corona virüsün yeni semptomları açıklandı! Baş ağrısı ve kas ağrısı Covid-19 belirtisi mi? | Video

Corona virüs salgınıyla ilgili bilinen semptomların dışında yeni belirtileri açıklaması yapıldı. Bu açıklamaya göre corona virüs belirtilerinde ateş, öksürük, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı, nefes darlığı dışında yeni belirtilerin olduğu belirtildi. Peki corona virüsün yeni belirtileri neler? Baş ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Boğaz ağrısı ve kas ağrısı koronavirüs semptomu mu? Covid-19 salgınında 2. dalga endişesi var mı? Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Aytuğ Altundağ, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.