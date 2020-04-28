Corona virüsün yeni semptomları açıklandı! Baş ağrısı ve kas ağrısı Covid-19 belirtisi mi? | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
65 yaşındaki hastanın koronavirüsten kurtuluş sevinci | Video 28.04.2020 | 18:49
36:42
06:07
00:22
04:03
00:11
Başka eve taşınmak isteyen oğlunu öldürdü! Öfkeli baba tutuklandı | Video 28.04.2020 | 16:38
05:43
00:45
Bodrum’da şehre inen domuzu böyle beslediler | Video 28.04.2020 | 16:33
02:28
Nur Yerlitaş’ın cenazesi helallik alınmak üzere evine getirildi | Video 28.04.2020 | 16:19
00:29
02:22
02:18
01:11
02:20
Salgında ilk plazma tedavisi uygulanan hasta iyileşti | Video 28.04.2020 | 15:33
01:35
02:26
Dışarıda maskesiz gezene para cezası kesiliyor! | Video 28.04.2020 | 15:28
10:01
07:03
00:53
00:15
Koronavirüs’ü hiçe sayıp parti yaptılar, emniyet affetmedi! | Video 28.04.2020 | 14:28
Corona virüs salgınıyla ilgili bilinen semptomların dışında yeni belirtileri açıklaması yapıldı. Bu açıklamaya göre corona virüs belirtilerinde ateş, öksürük, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı, nefes darlığı dışında yeni belirtilerin olduğu belirtildi. Peki corona virüsün yeni belirtileri neler? Baş ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Boğaz ağrısı ve kas ağrısı koronavirüs semptomu mu? Covid-19 salgınında 2. dalga endişesi var mı? Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Aytuğ Altundağ, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.